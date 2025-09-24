Зеленский публично упрекнул Си: что заявил в ООН

Рубрики
Китай является мощной державой, от которой полностью зависима современная Российская Федерация. И Пекин имеет все возможности заставить Кремль остановить войну против Украины. Но он эти возможности не использует. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства добавил, что российский диктатор Путин боится предстать перед Украиной и миром. Вместо этого он отправляет на важные события делегации, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие.
Кроме того, как отметил украинский лидер, когда Путин появляется за рубежом – в Пекине или где-то в других городах, то "только для того, чтобы выиграть больше времени для убийств, притворяясь, будто он ищет дипломатии".
