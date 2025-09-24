Зеленский публично упрекнул Си: что заявил в ООН

Китай является мощной державой, от которой полностью зависима современная Российская Федерация. И Пекин имеет все возможности заставить Кремль остановить войну против Украины. Но он эти возможности не использует. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он смог бы Москву заставить остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия – это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира", – высказался президент.

Глава государства добавил, что российский диктатор Путин боится предстать перед Украиной и миром. Вместо этого он отправляет на важные события делегации, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие.

"Представитель России здесь присутствует, но конечно, не тот, кто принимает настоящие решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отметил украинский лидер, когда Путин появляется за рубежом – в Пекине или где-то в других городах, то "только для того, чтобы выиграть больше времени для убийств, притворяясь, будто он ищет дипломатии".

