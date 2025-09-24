Зеленский сделал заявление об альтернативе Будапештскому меморандуму: чем уже занялась Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Свое заявление Зеленский сделал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова", – отметил украинский лидер.

Он добавил, именно поэтому сегодня Украина вместе с Великобританией, Францией и еще более 30 странами, которые вошли в широкую коалицию желающих, строит новую архитектуру безопасности.

При этом президент подчеркнул, что Киев рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов.

По словам Владимира Зеленского, реальные гарантии безопасности должны стать пределом, который Россия не сможет пересечь снова.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер готов предоставить нашему государству гарантии безопасности по завершении войны. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Все мы понимаем – президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как эта война будет завершена", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, он уточнил, что в настоящее время детали формата поддержки со стороны США (backstop) остаются неизвестными. В частности, еще не до конца определена роль Вашингтона в процессе предоставления гарантий безопасности Украины. По словам главы государства, работа в этом направлении продолжается и учитывает потребности Украины, среди которых беспилотники и другие виды вооружений.



