Зеленський про останню надію: від кого залежать критично важливі для України рішення

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Очільник України розповів, що в ході розмови акцентував на найголовнішому питанні — розблокуванні пакета фінансової підтримки для України на 90 млрд євро.
За його словами, поговорив з Каллас про необхідність збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів щодо нашого членства у Євросоюзі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що США поставили Україні умову — гарантії безпеки почнуть діяти тільки після відведення українських військ з Донбасу. Зеленський неодноразово заявляв, що такого рішення не буде.
Однак у Сполучених Штатах заперечили слова Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.