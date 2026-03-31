Зеленський про останню надію: від кого залежать критично важливі для України рішення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Очільник України розповів, що в ході розмови акцентував на найголовнішому питанні — розблокуванні пакета фінансової підтримки для України на 90 млрд євро.

“Ці кошти критично важливі і є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. Саме цей пакет повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал росіянам, що їхня війна буде безперспективною. Цей сигнал залежить від Європи, і потрібно, щоб цей сигнал був, щоб війна закінчилась раніше”, — розповів Зеленський.

За його словами, поговорив з Каллас про необхідність збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів щодо нашого членства у Євросоюзі.

“Дякую Каї Каллас за цей візит європейських міністрів в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Важливо, щоб кожен російський злочинець поніс справедливу відповідальність за весь біль, який Росія принесла нашим людям”, — підсумував Зеленський.

президент України Володимир Зеленський повідомив, що США поставили Україні умову — гарантії безпеки почнуть діяти тільки після відведення українських військ з Донбасу. Зеленський неодноразово заявляв, що такого рішення не буде.

Однак у Сполучених Штатах заперечили слова Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.