logo_ukra

BTC/USD

67694

ETH/USD

2095.8

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський про останню надію: від кого залежать критично важливі для України рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський про останню надію: від кого залежать критично важливі для України рішення

Президент Зеленський про візит Каї Каллас до України в річницю звільнення Бучі від російських окупантів

31 березня 2026, 19:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Очільник України розповів, що в ході розмови акцентував на найголовнішому питанні — розблокуванні пакета фінансової підтримки для України на 90 млрд євро. 

“Ці кошти критично важливі і є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. Саме цей пакет повинен забезпечити нашу оборону і дати сигнал росіянам, що їхня війна буде безперспективною. Цей сигнал залежить від Європи, і потрібно, щоб цей сигнал був, щоб війна закінчилась раніше”, — розповів Зеленський.

За його словами, поговорив з Каллас про необхідність збільшення тиску на Росію та роботу над відкриттям переговорних кластерів щодо нашого членства у Євросоюзі. 

“Дякую Каї Каллас за цей візит європейських міністрів в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Важливо, щоб кожен російський злочинець поніс справедливу відповідальність за весь біль, який Росія принесла нашим людям”, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що США поставили Україні умову — гарантії безпеки почнуть діяти тільки після відведення українських військ з Донбасу. Зеленський неодноразово заявляв, що такого рішення не буде.

Однак у Сполучених Штатах заперечили слова Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18491
Теги:

Новини

Всі новини