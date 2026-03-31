Зеленский о последней надежде: от кого зависят критически важные для Украины решения

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Глава Украины рассказал, что в ходе разговора акцентировал внимание на самом главном вопросе — разблокировании пакета финансовой поддержки для Украины на 90 млрд евро.
По его словам, поговорил с Каллас о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по нашему членству в Евросоюзе.
Однако в Соединенных Штатах отрицали слова Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
Однако в Соединенных Штатах отрицали слова Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.