Зеленский о последней надежде: от кого зависят критически важные для Украины решения

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Глава Украины рассказал, что в ходе разговора акцентировал внимание на самом главном вопросе — разблокировании пакета финансовой поддержки для Украины на 90 млрд евро.

"Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше", — рассказал Зеленский.

По его словам, поговорил с Каллас о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по нашему членству в Евросоюзе.

"Благодарю Каи Калласа за этот визит европейских министров в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов. Важно, чтобы каждый российский преступник понес справедливую ответственность за всю боль, которую Россия принесла нашим людям", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США поставили Украине условие — гарантии безопасности начнут действовать только после отвода украинских войск из Донбасса. Зеленский не раз заявлял, что такого решения не будет.

Однако в Соединенных Штатах отрицали слова Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.