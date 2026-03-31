logo

BTC/USD

67694

ETH/USD

2095.8

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленский о последней надежде: от кого зависят критически важные для Украины решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский о последней надежде: от кого зависят критически важные для Украины решения

Президент Зеленский о визите Каи Каллас в Украину в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов

31 марта 2026, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Глава Украины рассказал, что в ходе разговора акцентировал внимание на самом главном вопросе — разблокировании пакета финансовой поддержки для Украины на 90 млрд евро.

"Эти средства критически важны и являются финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и всей Европы. Именно этот пакет должен обеспечить нашу оборону и дать сигнал россиянам, что их война будет бесперспективной. Этот сигнал зависит от Европы, и нужно, чтобы этот сигнал был, чтобы война закончилась раньше", — рассказал Зеленский.

По его словам, поговорил с Каллас о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по нашему членству в Евросоюзе.

"Благодарю Каи Калласа за этот визит европейских министров в Украину в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов. Важно, чтобы каждый российский преступник понес справедливую ответственность за всю боль, которую Россия принесла нашим людям", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США поставили Украине условие — гарантии безопасности начнут действовать только после отвода украинских войск из Донбасса. Зеленский не раз заявлял, что такого решения не будет.

Однако в Соединенных Штатах отрицали слова Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18491
Теги:

Новости

Все новости