У Трампа розлютилися на Зеленського: зробили приголомшливу заяву

Президент України Володимир Зеленський днями повідомив, що США поставили Україні умову — гарантії безпеки почнуть діяти тільки після відведення українських військ з Донбасу. Зеленський неодноразово заявляв, що такого рішення не буде.

Однак у Сполучених Штатах заперечили слова Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, пише “Уніан”.

"Це брехня. І я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це неправда. Йому говорили не це", — сказав Рубіо.

Держсекретар США пояснив, що Зеленському сказали очевидну річ — гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна. Він додав, що гарантія безпеки – це війська, які готові втрутитися і забезпечити безпеку.

"Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти, так це те, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", — заявив Рубіо.

