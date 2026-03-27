logo_ukra

BTC/USD

66036

ETH/USD

1993.09

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика У Трампа розлютилися на Зеленського: зробили приголомшливу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа розлютилися на Зеленського: зробили приголомшливу заяву

Держсекретар США Рубіо розповів, коли запрацюють гарантії безпеки для України

27 березня 2026, 19:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський днями повідомив, що США поставили Україні умову — гарантії безпеки почнуть діяти тільки після відведення українських військ з Донбасу. Зеленський неодноразово заявляв, що такого рішення не буде. 

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Однак у Сполучених Штатах заперечили слова Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, пише “Уніан”. 

"Це брехня. І я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це неправда. Йому говорили не це", — сказав Рубіо.

Держсекретар США пояснив, що Зеленському сказали очевидну річ — гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна. Він додав, що гарантія безпеки – це війська, які готові втрутитися і забезпечити безпеку.

"Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти, так це те, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", — заявив Рубіо.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що новина про те, що народний депутат Юрій Корявченков перебував в Іспанії, обурила і пересічних українців, і народних депутатів. 

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, те, що хтось з чиновників і депутатів купує житло за кордоном і планує жити там - це не секрет, і не новина, і не сенсація. 

Політик нагадав, що Міндіч — в Ізраїлі на пляжі зі 100 мільйонами доларів вкрадених на енергетиці, Юзік в Іспанії на відпочинку — там же живе його родина, Шефір молодший взагалі за Росію роздає інтервʼю, Шефір старший "обілетив" половину бізнесів і також поїхав. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukrajini-rubio-vidreaguvav-na-zayavu-zelenskogo-13329903.html
Теги:

Новини

Всі новини