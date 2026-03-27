У Трампа розлютилися на Зеленського: зробили приголомшливу заяву

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський днями повідомив, що США поставили Україні умову — гарантії безпеки почнуть діяти тільки після відведення українських військ з Донбасу. Зеленський неодноразово заявляв, що такого рішення не буде.
Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Однак у Сполучених Штатах заперечили слова Зеленського. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, пише “Уніан”.
Держсекретар США пояснив, що Зеленському сказали очевидну річ — гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна. Він додав, що гарантія безпеки – це війська, які готові втрутитися і забезпечити безпеку.
