Зеленський поставив крапку в питанні територій: від чого Україна відмовиться заради миру

Україна не погодиться відмовитися від своїх територій на користь Росії навіть у межах мирних переговорів. Йдеться як про окуповані райони сходу країни, так і про Крим, який перебуває під російською окупацією з 2014 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN Türk.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що визнання російського суверенітету над українськими територіями є неприйнятним для Києва. За його словами, такий крок суперечив би не лише Конституції України, а й волі українського суспільства та національній гідності.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наші східні території, а також Крим, тимчасово окупований Росією, належать Росії", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що Москва намагається просувати вимогу щодо територіальних поступок через різних посередників. Однак українська сторона вважає такий підхід нелогічним і неприйнятним.

Водночас Зеленський окреслив послідовність дій, яку Україна вважає пріоритетною для просування мирного процесу. Насамперед ідеться про припинення вогню на нинішній лінії фронту.

За словами президента, лише після досягнення домовленостей про зупинку бойових дій можна переходити до обговорення інших складних питань, які стосуються врегулювання війни.

Таким чином, позиція Києва залишається незмінною: припинення бойових дій може стати першим кроком до переговорів, але не означає автоматичного визнання окупованих територій російськими.

Заява Зеленського пролунала на тлі обговорень можливих мирних домовленостей між Україною та Росією. Територіальне питання залишається одним із ключових викликів для будь-якого переговорного процесу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна може отримати 500 ракет для Patriot, але є один тривожний нюанс: Зеленський звернувся до США.



