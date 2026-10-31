Україна може отримати 500 ракет для Patriot, але є один тривожний нюанс: Зеленський звернувся до США

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Державного департаменту США дозволити закупівлю 500 протиракет PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас глава держави звернув увагу на серйозну проблему: незважаючи на схвалення угоди, фактичні постачання перехоплювачів можуть розпочатися лише за кілька років. Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах, наголосивши, що таке озброєння здатне суттєво посилити захист українських міст від російських балістичних ракет.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, 500 перехоплювачів могли б стати ефективною частиною оборонної підтримки вже взимку 2026-2027 років. Проте Київ розраховує отримати їх значно раніше за передбачені терміни.

Президент наголосив, що Росія активізувала атаки на критичну інфраструктуру України. Під ударами опиняються об'єкти електро-, тепло- та водопостачання, а також мости та інші важливі елементи життєзабезпечення. Лише за останні два тижні жовтня російські війська завдали понад 30 ударів по ключових об'єктах української енергосистеми.

Зеленський нагадав, що Україна раніше зверталася до американських партнерів із проханням надати так званий зимовий пакет підтримки – по 100 перехоплювачів Patriot щомісяця. За його оцінкою, 500 ракет дозволили б захистити українське небо протягом найближчих місяців, коли особливо важливо зберегти стійкість країни.

Глава держави закликав США та європейських партнерів переглянути графік передачі озброєння. Він підкреслив, що союзники мають достатні запаси PAC-3, а українська сторона і партнери готові оплачувати виробництво нових ракет для подальшого відновлення арсеналів.

Зеленський також подякував Дональду Трампу, держсекретарю Марку Рубіо та Держдепартаменту США за прийняте рішення. При цьому він дав зрозуміти: схвалення угоди недостатньо, якщо зброя надійде тоді, коли гостра потреба в ній пройде.

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