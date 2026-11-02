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Зеленский поставил точку в вопросе территорий: от чего Украина откажется ради мира

Президент подчеркнул. Киев не может смириться с тем, что наши восточные территории, а также Крым, временно оккупированный Россией, принадлежат России

2 ноября 2026, 06:25
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Кравцев Сергей

Украина не согласится отказаться от своих территорий в пользу России даже в рамках мирных переговоров. Речь идет как об оккупированных районах востока страны, так и о Крыме, находящемся под российской оккупацией с 2014 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN Türk.

Зеленский поставил точку в вопросе территорий: от чего Украина откажется ради мира

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что признание российского суверенитета над украинскими территориями неприемлемо для Киева. По его словам, такой шаг противоречил бы не только Конституции Украины, но и воле украинского общества и национальному достоинству.

"Мы не можем смириться с тем, что наши восточные территории, а также Крым, временно оккупированный Россией, принадлежат России", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что Москва пытается продвигать требование по территориальным уступкам через разных посредников. Однако украинская сторона считает такой подход нелогичным и неприемлемым.

В то же время Зеленский наметил последовательность действий, которую Украина считает приоритетной для продвижения мирного процесса. В первую очередь речь идет о прекращении огня на нынешней линии фронта.

По словам президента, только после достижения договоренностей об остановке боевых действий можно переходить к обсуждению других сложных вопросов, касающихся урегулирования войны.

Таким образом, позиция Киева остается неизменной: прекращение боевых действий может стать первым шагом к переговорам, но не означает автоматического признания оккупированных территорий российскими.

Заявление Зеленского раздалось на фоне обсуждений возможных мирных договоренностей между Украиной и Россией. Территориальный вопрос остается одним из ключевых вызовов для любого переговорного процесса.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина может получить 500 ракет для Patriot, но есть один тревожный нюанс: Зеленский обратился в США.




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