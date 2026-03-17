Зеленський показав планшет, який є тільки у нього та у вищого військового керівництва

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував роботу спеціалізованої системи моніторингу, яка дозволяє вищому керівництву держави стежити за перебігом бойових дій у реальному часі. Зокрема, на своєму планшеті він показав візуалізацію масованої атаки, якої Україна зазнала в ніч на 14 березня.

Глава держави зазначив, що цей технічний інструмент надає повний доступ до оперативної інформації про ситуацію на передовій. За його словами, на екрані "у режимі реального часу відображається ситуація на фронті — від бойових дій до всіх ударів у повітрі, на морі та по території рф".

Зеленський також підкреслив, що доступ до такої детальної цифрової карти подій має обмежене коло осіб для координації оборонних зусиль. Він повідомив, що аналогічні "системи є і у прем’єр-міністра, міністра оборони та вищого військового командування".

Використання подібних технологій дозволяє військово-політичному керівництву миттєво реагувати на загрози та мати об'єктивну картину подій як на лінії зіткнення, так і під час відбиття повітряних нападів ворога.

Зеленський також розповів, що дав королю Чарльзу ІІІ iPad, через який можна стежити за фронтом. Глава держави додав, що він зробив це для того, щоб продемонструвати повагу та вдячність за допомогу Британії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава держави Володимир Зеленський повідомив про успішну протидію планам російських окупантів на весняний період. За словами Президента, завдяки героїзму українських захисників вдалося зламати хребет черговій наступальній операції РФ.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", — наголосив лідер країни у своєму вечірньому зверненні.