Зеленський зробив важливу заяву про масштабний ворожий наступ, запланований на березень

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про успішну протидію планам російських окупантів на весняний період. За словами Президента, завдяки героїзму українських захисників вдалося зламати хребет черговій наступальній операції РФ.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", — наголосив лідер країни у своєму вечірньому зверненні.

Попри те, що запеклі бої не вщухають, масштаб атак виявився значно меншим за той, на який розраховувало військово-політичне керівництво країни-агресора. Зеленський підкреслив, що стійкість воїнів безпосередньо впливає на дипломатичну міцність України та здатність світу підтримувати нас у найскладніші моменти.

Окрему вдячність Президент висловив підрозділам, що тримають оборону на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Запорізькому напрямку.

"Я вдячний кожному нашому підрозділу... Я дякую нашим ДШВ, усім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям", — зазначив він, згадавши також роль Нацгвардії та поліції.

Підсумовуючи результати дня після доповіді Головкома Олександра Сирського, Володимир Зеленський коротко, але змістовно відзначив успіхи бійців: "Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія перекидає додаткові сили на південь України та готується активізувати штурмові дії вже найближчими тижнями. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.