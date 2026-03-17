Зеленский показал планшет, который есть только у него и высшего военного руководства

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал работу специализированной системы мониторинга, позволяющей высшему руководству государства следить за ходом боевых действий в реальном времени. В частности, на своем планшете он показал визуализацию массированной атаки, которую Украина испытала в ночь на 14 марта.

Глава государства отметил, что этот технический инструмент предоставляет полный доступ к оперативной информации о ситуации на передовой. По его словам, на экране "в режиме реального времени отображается ситуация на фронте — от боевых действий до всех ударов в воздухе, на море и по территории России".

Зеленский также подчеркнул, что доступ к столь детальной цифровой карте событий имеет ограниченный круг лиц для координации оборонных усилий. Он сообщил, что аналогичные "системы есть и у премьер-министра, министра обороны и высшего военного командования".

Использование подобных технологий позволяет военно-политическому руководству мгновенно реагировать на угрозы и объективную картину событий как на линии столкновения, так и при отражении воздушных нападений врага.

Зеленский также рассказал, что дал королю Чарльзу ІІІ iPad, через который можно следить за фронтом. Глава государства добавил, что он сделал это для того, чтобы продемонстрировать уважение и благодарность за помощь Великобритании.

глава государства Владимир Зеленский сообщил об успешном противодействии планам российских оккупантов на весенний период. По словам Президента, благодаря героизму украинских защитников удалось сломать позвоночник очередной наступательной операции РФ.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март", — подчеркнул лидер страны в своем вечернем обращении.