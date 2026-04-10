Зеленський підтвердив ультиматум Заходу Україні щодо РФ: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив прохання партнерів припинити удари по російських НПЗ. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

При цьому український лідер відмовився конкретно назвати ті країни, які Київ про це просили, але "партнери просили, це факт", наголосив президент.

"Просили на різних рівнях: від політичного до військового керівництва. Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а нас – зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки", — сказав глава української держави.

Володимир Зеленський зауважив, що його відповідь була категоричною, тому Україна не припинила ці удари.

Глава держави певен, що якщо повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було, то росіяни збанкрутіють.

"Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути", — запевнив президент.

Володимир Зеленський попередив РФ: якщо росіяни хочуть, щоб це припинилося, вони повинні припинити свої удари.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив про "дзеркальні кроки" у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я". Відповідну заяву український лідер зробив у соцмережах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський емоційно відреагував на поїздку Венса до Орбана напередодні виборів в Угорщині.