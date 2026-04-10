Зеленський підтвердив ультиматум Заходу Україні щодо РФ: про що йдеться

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив прохання партнерів припинити удари по російських НПЗ. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
При цьому український лідер відмовився конкретно назвати ті країни, які Київ про це просили, але "партнери просили, це факт", наголосив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що його відповідь була категоричною, тому Україна не припинила ці удари.
Глава держави певен, що якщо повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було, то росіяни збанкрутіють.
Володимир Зеленський попередив РФ: якщо росіяни хочуть, щоб це припинилося, вони повинні припинити свої удари.
