Зеленский подтвердил ультиматум Запада Украине по РФ: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил просьбу партнеров прекратить удары по российским НПЗ. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

При этом украинский лидер отказался конкретно назвать страны, которые Киев об этом просили, но "партнеры просили, это факт", подчеркнул президент.

"Просили на разных уровнях: от политического до военного руководства. При блокировании Ормузского пролива партнеры вышли с разными сигналами в те или иные страны, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки", — сказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский отметил, что его ответ был категоричен, поэтому Украина не прекратила эти удары.

Глава государства уверен, что если вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было, то россияне обанкротятся.

"Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они банкроты", – заверил президент.

Владимир Зеленский предупредил РФ, что если россияне хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить свои удары.

