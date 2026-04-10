Зеленский подтвердил ультиматум Запада Украине по РФ: о чем идет речь

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил просьбу партнеров прекратить удары по российским НПЗ. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
При этом украинский лидер отказался конкретно назвать страны, которые Киев об этом просили, но "партнеры просили, это факт", подчеркнул президент.
Владимир Зеленский отметил, что его ответ был категоричен, поэтому Украина не прекратила эти удары.
Глава государства уверен, что если вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было, то россияне обанкротятся.
Владимир Зеленский предупредил РФ, что если россияне хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить свои удары.
