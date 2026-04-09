logo_ukra

BTC/USD

71153

ETH/USD

2180.2

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

президент Зеленський емоційно відреагував на поїздку Венса до Орбана напередодні виборів в Угорщині
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський емоційно відреагував на поїздку Венса до Орбана напередодні виборів в Угорщині

Зеленський назвав поїздку віце-президента США до Будапешта "некорисною"

9 квітня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні парламентських виборів. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "The Guardian".

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

В інтерв'ю британському виданню Зеленський назвав поїздку віце-президента США до Будапешта для участі в агітації за політичну силу діючого прем'єр-міністра Віктора Орбана "некорисною".

При цьому президент України підкреслив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які пройдуть у неділю, 12 квітня. За його словами, угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.

Зазначимо, уряд Німеччини також досить емоційно відреагував на заяви віцепрезидента США Джея Ді Венса щодо нібито втручання Європейського Союзу у вибори в Угорщині, звинувативши його у подвійних стандартах та лицемірстві.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін не обмежиться захопленням Донбасу й уже може планувати наступ на великі українські міста. За його словами, наступними потенційними цілями Кремля є Дніпро та Харків. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю подкасту The Rest is Politics, коментуючи перспективи мирних переговорів. 

Український лідер підкреслив, що частина американського політичного істеблішменту, зокрема команда Дональд Трамп, недооцінює справжні наміри Москви. На думку президента, проблема полягає в тому, що окремі переговорники США більше контактували з російською стороною, ніж з українською. 

Йдеться, зокрема, про Стів Віткофф та Джаред Кушнер. За словами Зеленського, представники США неодноразово відвідували Москву, тоді як до Києва не приїжджали.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини