Зеленський емоційно відреагував на поїздку Венса до Орбана напередодні виборів в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні парламентських виборів. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "The Guardian".

В інтерв'ю британському виданню Зеленський назвав поїздку віце-президента США до Будапешта для участі в агітації за політичну силу діючого прем'єр-міністра Віктора Орбана "некорисною".

При цьому президент України підкреслив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які пройдуть у неділю, 12 квітня. За його словами, угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.

Зазначимо, уряд Німеччини також досить емоційно відреагував на заяви віцепрезидента США Джея Ді Венса щодо нібито втручання Європейського Союзу у вибори в Угорщині, звинувативши його у подвійних стандартах та лицемірстві.

президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін не обмежиться захопленням Донбасу й уже може планувати наступ на великі українські міста. За його словами, наступними потенційними цілями Кремля є Дніпро та Харків. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю подкасту The Rest is Politics, коментуючи перспективи мирних переговорів.

Український лідер підкреслив, що частина американського політичного істеблішменту, зокрема команда Дональд Трамп, недооцінює справжні наміри Москви. На думку президента, проблема полягає в тому, що окремі переговорники США більше контактували з російською стороною, ніж з українською.

Йдеться, зокрема, про Стів Віткофф та Джаред Кушнер. За словами Зеленського, представники США неодноразово відвідували Москву, тоді як до Києва не приїжджали.



