Зеленський підписав закон: що тепер українці мусять робити щодня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який офіційно запроваджує загальнонаціональну хвилину мовчання на державному рівні. Відтепер вона стане обов’язковим щоденним актом пам’яті про українців, які загинули внаслідок російської агресії.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як повідомляється на сайті Верховної Ради України, документ передбачає проведення хвилини мовчання щодня о 9:00 ранку. У цей час громадяни по всій країні вшановуватимуть пам’ять військових та цивільних, які загинули під час війни, розв’язаної Росія проти України.

Ініціатива має на меті закріпити на державному рівні єдину традицію пам’яті, яка вже фактично існує в українських містах і громадах. Під час хвилини мовчання призупиняється рух транспорту, оголошуються відповідні сигнали, а люди зупиняються, щоб віддати шану полеглим.

Крім щоденного вшанування, закон також передбачає проведення щорічної загальнонаціональної хвилини мовчання в четверту суботу листопада о 16:00. У цей час проходитиме всеукраїнська акція "Запали свічку", під час якої українці традиційно запалюватимуть свічки на знак пам’яті про жертв війни.

У парламенті наголошують, що цей крок має не лише символічне, а й важливе суспільне значення. Він покликаний об’єднати громадян у спільному вшануванні тих, хто віддав життя за свободу і незалежність держави.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила тисячі військових і мирних жителів. Запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання покликане нагадувати суспільству про ціну свободи та про тих, хто заплатив за неї найвищу ціну.

