Зеленский подписал закон: что теперь украинцы должны делать каждый день

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, официально вводящий общенациональную минуту молчания на государственном уровне. Теперь она станет обязательным ежедневным актом памяти об украинцах, погибших в результате российской агрессии.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, документ предусматривает проведение минуты молчания каждый день в 9:00 утра. В это время граждане по всей стране будут чтить память военных и гражданских, погибших во время войны, развязанной Россия против Украины.

Инициатива призвана закрепить на государственном уровне единую традицию памяти, которая уже фактически существует в украинских городах и общинах. Во время минуты молчания приостанавливается движение транспорта, объявляются соответствующие сигналы, а люди останавливаются, чтобы почтить павших.

Кроме ежедневного чествования, закон также предусматривает проведение ежегодной общенациональной минуты молчания в четвертую субботу ноября в 16:00. В это время будет проходить всеукраинская акция "Зажги свечу", во время которой украинцы будут традиционно зажигать свечи в знак памяти о жертвах войны.

В парламенте отмечают, что этот шаг имеет не только символическое, но и важное общественное значение. Он призван объединить граждан в общем почитании тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость государства.

С начала полномасштабного вторжения России Украина лишилась тысячи военных и мирных жителей. Введение общенациональной минуты молчания призвано напоминать обществу о цене свободы и о тех, кто заплатил за нее высокую цену.

