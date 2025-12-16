Хвилина мовчання для всієї України: яку ініціативу підтримав парламент

16 грудня Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт про запровадження на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу. Відповідне рішення підтримали 314 народних депутатів.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається на сайті парламенту, йдеться про законопроєкт №14144. Документ передбачає обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування громадян про проведення хвилини мовчання через медіа, а також із використанням систем оповіщення цивільного захисту.

У пояснювальній записці наголошується, що ухвалення законопроєкту зумовлене потребою на належному рівні вшановувати пам’ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Окрім цього, хвилина мовчання буде присвячена медикам, поліцейським, рятувальникам, журналістам, волонтерам і мирним жителям, які стали жертвами збройної агресії Російської Федерації.

Метою документа є створення чіткої законодавчої основи для регулярного та системного вшанування загиблих, а також забезпечення належного інформування суспільства з боку органів влади й медіа. Законопроєкт також передбачає можливість використання систем цивільного захисту під час проведення цього пам’ятного заходу.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме формуванню сталої культури пам’яті, поширенню ритуалу хвилини мовчання в публічному та корпоративному просторі, а також посиленню суспільної єдності й відповідальності в умовах війни. Крім того, документ має закласти основу для нових практик вшанування, що зміцнюватимуть національну ідентичність українців.

Варто нагадати, щоденно о 9:00 в Україні вже проводиться хвилина мовчання на вшанування пам’яті загиблих унаслідок російської агресії відповідно до указу президента Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року.

