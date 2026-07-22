“Зеленський панічно боїться вулиці”: в Раді приголомшили, чому Федоров тисне на президента

“Картонковий майдан” отримав частковий результат — і хоча це була не перша вимога учасників, однак президент України Володимир Зеленський вирішив призначити нового головкома ЗСУ. Ним став Михайло Драпатий.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що другу частину вимог щодо повернення Федорова Зеленський виконувати не хоче.

“Зеленський намагається придумати якусь посаду Федорова, щоб задовольнити вже остаточно картонковий майдан. Але Федоров на це не погоджується, бо він чудово розуміє, що в нього зараз є вулиця і він може тиснути нею на Зеленського. Зеленський, як ми бачимо, панічно боїться вулиці. Вже бачимо вдруге, наскільки моментально він здувається при першому свисті з боку публіки”, — пояснив політик.

За його словами, Федоров намагається дотиснути Зеленського, адже йому потрібна посада міністра оборони і таким чином повна перемога над президентом.

“Він розуміє, що інші посади, якісь там номінальні віцепрем'єр, ще хтось, якийсь там суперрадник Зеленського — це просто для того, щоби розійшовся картонковий майдан. А далі вже спецслужби зайнялись Федоровим і його оточенням. А там теж є чим займатися”, — зауважив Гончаренко.

За його словами, Міністерство оборони — це колосальний бюджет.

“Мова йде про мільярди доларів на кишеню, які зараз діляться і за які йде запекла боротьба. І тут посада саме міністра оборони, який відповідає за всі ці закупівлі, є абсолютно ключовою. І саме за неї ця боротьба і ведеться. І саме тому вона настільки запекла”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про портрет майбутнього президента України і чому це не Зеленський.



