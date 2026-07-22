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"Зеленский панически боится улицы": в Раде ошеломили, почему Федоров давит на президента

Народный депутат Гончаренко об упорной борьбе Федорова за должность министра обороны

22 июля 2026, 18:39
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Кречмаровская Наталия

"Картоночный майдан" получил частичный результат — и хотя это было не первое требование участников, однако президент Украины Владимир Зеленский решил назначить нового главкома ВСУ. Им стал Михаил Драпатый.

"Зеленский панически боится улицы": в Раде ошеломили, почему Федоров давит на президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что вторую часть требований по возвращению Федорова Зеленский выполнять не хочет.

"Зеленский пытается придумать какую-то должность Федорова, чтобы удовлетворить уже окончательно картонную площадь. Но Федоров на это не соглашается, потому что он прекрасно понимает, что у него сейчас есть улица и он может давить ею на Зеленского. Зеленский, как мы видим, панически боится улицы. Уже мы видим второй раз, насколько моментально он сдувается при первом свисте со стороны публики”, — объяснил политик.

По его словам, Федоров пытается дожать Зеленского, ведь ему нужна должность министра обороны и, таким образом, полная победа над президентом.

"Он понимает, что другие должности, какие-то там номинальные вице-премьер, еще кто-то, какой-то суперсоветник Зеленского — это просто для того, чтобы разошлась картонная площадь. А дальше уже спецслужбы занялись Федоровым и его окружением. А там тоже есть чем заниматься", — заметил Гончаренко.

По его словам, Министерство обороны – это колоссальный бюджет.

"Речь идет о миллиардах долларов на карман, которые сейчас делятся и за которые идет упорная борьба. И здесь должность именно министра обороны, который отвечает за все эти закупки, является абсолютно ключевой. И именно за нее эта борьба и ведется. И именно поэтому он настолько ожесточен", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о портрете будущего президента Украины и почему это не Зеленский.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NaPMLarUhUo
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