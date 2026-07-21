Новий портрет майбутнього президента: чому у Зеленського немає шансів

Президент України Володимир Зеленський уважно відстежує соціологічні динаміки й послідовно нейтралізує політичних опонентів, які з'являються в його безпосередньому оточенні.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк. Парламентарій навів історичні приклади Дмитра Разумкова та Валерія Залужного. На його думку, влада спочатку починала інформаційну кампанію проти цих фігур, а згодом усувала їх політично. Водночас, за його словами, свіжі дослідження фокус-груп демонструють виразний запит громадян. Українці прагнуть бачити керівником держави особу віком від 35 до 55 років, яка має військовий вишкіл та управлінський чи дипломатичний досвід. Серед вимог — відсутність у владі до 2019 року, чиста репутація й чітка візія відбудови та євроінтеграції.

Железняк підкреслив: "Ну і це не Зеленський. Сорі його шанси по фокускам нульові зараз, хоч яку ви не малюйте соціологію".

За оцінкою депутата, таким критеріям відповідають три постаті: Валерій Залужний, Кирило Буданов та Михайло Федоров. При цьому після відставки керівництва Офісу президента Банкова змінила тактику відкритих атак на тактику "обіймів". Потенційних конкурентів наближають, призначають на відповідальні ділянки та перекладають на них непопулярні завдання, прив'язуючи їхні успіхи до іміджу глави держави.

“І ось подальші внутрішньополітичні процеси будуть підпорядковані саме цій логіці. Як мінімум поки парадигма “конкурент” не зміниться на парадигму “наступник”, — переконаний політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому насправді Зеленський не повернув Федорова в Міноборони.