Зеленський озвучив жорсткий ультиматум Європі: іншого варіанту немає

Президент України Володимир Зеленський виступив із різким зверненням до європейських країн, заявивши, що для Європи більше не існує простору для нейтралітету. За його словами зволікання та напіврішення не працюють, а вибір можливий лише між свободою та залежністю від Росії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час заходів із вшанування пам’яті загиблих у Січневому повстанні у Вільнюсі провів чітку історичну паралель між сучасною війною Росії проти України та багатовіковими спробами імперського тиску зі Сходу. За його словами, є лише два варіанти на вибір.

"Є наша з вами модель, коли люди, коли нації, культури мають значення, і є модель, що вкорінилася на Сході від нас і яка вже протягом століть приходить до нашого з вами дому з презирством і з війнами проти всього, що нам так цінно. Європі немає, що обрати, крім однієї з цих двох моделей. Тільки такі є варіанти – свобода або залежність", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що український та литовський народи знають це краще за інших, тому можуть бути різкішими, адже прямо вказують на недостатність європейського захисту.

Окрему увагу Зеленський приділив Білорусі, яку Росія перетворила на інструмент шантажу Європи. Президент зауважив, що білоруський народ досі позбавлений реальної незалежності, тоді як режим Олександра Лукашенка має більше прав, ніж громадяни країни. За його словами, якби демократичний світ активніше підтримав білоруські протести у 2020 році, сьогоднішніх загроз могло б не існувати.

"Історія карає тих, хто залишається осторонь", — підсумував Зеленський.

