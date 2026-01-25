logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський озвучив жорсткий ультиматум Європі: іншого варіанту немає
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський озвучив жорсткий ультиматум Європі: іншого варіанту немає

Володимир Зеленський заявив, що Європа має обрати між свободою та залежністю від Росії.

25 січня 2026, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський виступив із різким зверненням до європейських країн, заявивши, що для Європи більше не існує простору для нейтралітету. За його словами зволікання та напіврішення не працюють, а вибір можливий лише між свободою та залежністю від Росії.

Зеленський озвучив жорсткий ультиматум Європі: іншого варіанту немає

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час заходів із вшанування пам’яті загиблих у Січневому повстанні у Вільнюсі провів чітку історичну паралель між сучасною війною Росії проти України та багатовіковими спробами імперського тиску зі Сходу. За його словами, є лише два варіанти на вибір.

"Є наша з вами модель, коли люди, коли нації, культури мають значення, і є модель, що вкорінилася на Сході від нас і яка вже протягом століть приходить до нашого з вами дому з презирством і з війнами проти всього, що нам так цінно. Європі немає, що обрати, крім однієї з цих двох моделей. Тільки такі є варіанти – свобода або залежність", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що український та литовський народи знають це краще за інших, тому можуть бути різкішими, адже прямо вказують на недостатність європейського захисту.

Окрему увагу Зеленський приділив Білорусі, яку Росія перетворила на інструмент шантажу Європи. Президент зауважив, що білоруський народ досі позбавлений реальної незалежності, тоді як режим Олександра Лукашенка має більше прав, ніж громадяни країни. За його словами, якби демократичний світ активніше підтримав білоруські протести у 2020 році, сьогоднішніх загроз могло б не існувати. 

"Історія карає тих, хто залишається осторонь", — підсумував Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський в Давосі різко розкритикував Європу через бездіяльність.

Також "Коментарі" писали, що стала відома одна з пропозицій Москви на переговорах з Україною в Абу-Дабі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини