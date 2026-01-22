logo_ukra

Зеленський в Давосі різко розкритикував Європу через бездіяльність
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський в Давосі різко розкритикував Європу через бездіяльність

Володимир Зеленський звинуватив Європу в неспроможності захищати себе, закликав зупинити російську нафту та поставив під сумнів ефективність НАТО.

22 січня 2026, 16:55

Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе.

Зеленський в Давосі різко розкритикував Європу через бездіяльність

Володимир Зеленський у Давосі 2026. Фото: Reuters

Володимир Зеленський почав виступ на форумі в Давосі згадавши свою тогорічну промову та вказав, що за цей час в Європі не відбулося змін.

"Ще минулого року тут, у Давосі, я завершив промову словами: "Європа повинна знати, як захищатися". Пройшов рік — і нічого не змінилося", — заявив Зеленський.

Одним із ключових прикладів бездіяльності президент назвав російський "тіньовий флот", який безперешкодно транспортує нафту вздовж берегів Європи. Як пояснив Зеленський, ці ресурси прямо фінансують війну проти України.

"Чому Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту й вилучати нафту, а Європа — ні? Російська нафта транспортується просто вздовж берегів Європи, і ця нафта фінансує війну проти України. Російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати й продати на користь Європи. Чому ні? Якщо у Путіна немає грошей — немає війни", — сказав Зеленський.

Окрему частину виступу Зеленський присвятив ситуації навколо Гренландії, зауваживши, що Європа виглядає розгубленою і чекає, поки США змінять позицію. За його словами, який сигнал ЄС посилає Путіну та Китаю, якщо відправляє 40 солдатів.

"Ми знаємо, що робити, якщо російські військові кораблі наблизяться до Гренландії — Україна може з цим допомогти. Вони можуть тонути біля Гренландії так само, як і біля Криму", — запропонував Зеленський допомогу Європі.

Він також поставив під сумнів практичну готовність НАТО до реальних викликів. За словами Зеленського, Європа надто покладається на віру в автоматичну реакцію Альянсу, хоча на практиці цей механізм ніколи не проходив повного випробування.

Завершуючи промову, президент згадав протести в Білорусі 2020 року та нинішні акції в Ірані. Як пояснив Зеленський, світ спостерігав за ними, але не втрутився і не допоміг білоруському та іранському народам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив першу заяву про зустріч з Трампом у Давосі. Як пройшли переговори.

Також "Коментарі" писали, що Трамп звернувся до Путіна з посланням щодо війни в Україні після переговорів з Зеленським.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/22/zelenskyy-trump-putin-ukraine-russia-us-davos-greenland-eu-europe-live-news#maincontent
