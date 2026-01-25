Зеленский озвучил жесткий ультиматум Европе: другого варианта нет

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким обращением к европейским странам, заявив, что для Европы больше не существует простора для нейтралитета. По его словам, промедление и полурешения не работают, а выбор возможен только между свободой и зависимостью от России.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время мер по увековечиванию памяти погибших в Январском восстании в Вильнюсе провел четкую историческую параллель между современной войной России против Украины и многовековыми попытками имперского давления с Востока. По его словам, есть только два варианта по выбору.
Президент подчеркнул, что украинский и литовский народы знают это лучше других, поэтому могут быть более резкими, ведь прямо указывают на недостаточность европейской защиты.
Особое внимание Зеленский уделил Беларуси, которую Россия превратила в инструмент шантажа Европы. Президент отметил, что белорусский народ до сих пор лишен реальной независимости, тогда как у режима Александра Лукашенко больше прав, чем граждане страны. По его словам, если бы демократический мир более активно поддержал белорусские протесты в 2020 году, сегодняшних угроз могло бы не существовать.
