Зеленский озвучил жесткий ультиматум Европе: другого варианта нет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким обращением к европейским странам, заявив, что для Европы больше не существует простора для нейтралитета. По его словам, промедление и полурешения не работают, а выбор возможен только между свободой и зависимостью от России.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время мер по увековечиванию памяти погибших в Январском восстании в Вильнюсе провел четкую историческую параллель между современной войной России против Украины и многовековыми попытками имперского давления с Востока. По его словам, есть только два варианта по выбору.

"Есть наша с вами модель, когда люди, когда нации, культуры имеют значение, и есть укоренившаяся на Востоке от нас модель, которая уже на протяжении веков приходит к нашему с вами дому с презрением и с войнами против всего, что нам так ценно. Европе нет, что выбрать, кроме одной из этих двух моделей. Только такие есть варианты – свобода или зависимость", — сказал Зеленый.

Президент подчеркнул, что украинский и литовский народы знают это лучше других, поэтому могут быть более резкими, ведь прямо указывают на недостаточность европейской защиты.

Особое внимание Зеленский уделил Беларуси, которую Россия превратила в инструмент шантажа Европы. Президент отметил, что белорусский народ до сих пор лишен реальной независимости, тогда как у режима Александра Лукашенко больше прав, чем граждане страны. По его словам, если бы демократический мир более активно поддержал белорусские протесты в 2020 году, сегодняшних угроз могло бы не существовать.

"История наказывает тех, кто остается в стороне", — подытожил Зеленский.

