Зеленський назвав термін, коли війна може вийти на переговорний трек

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями можуть стати ключовими для спроб завершити війну дипломатичним шляхом. Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News, коментуючи оцінку командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, який раніше припустив, що Україна має шість-дев'ять місяців для того, щоб змінити ситуацію на полі бою і зміцнити свої позиції перед можливими переговорами.

За словами президента, до наступної зими існує реальне "вікно можливостей" для переговорів з Росією, проте успіх такого сценарію залежить від посилення тиску на Кремль.

Володимир Зеленський зазначив, що ще на початку року він попереджав міжнародних партнерів про те, що російська армія поступово втрачає наступальний потенціал. Президент стверджує, що з кінця 2025 року Москва стикається з зростаючими проблемами на фронті, а щомісячні втрати особового складу та техніки починають впливати на здатність військ зберігати ініціативу.

На думку українського лідера, саме цим пояснюється різке збільшення масштабів ракетних та дронових атак українськими містами. Він вважає, що Кремль намагається компенсувати відсутність значних успіхів на лінії фронту масованими ударами по тиловій інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що переговори можливі лише за умови подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

За його словами, мова має йти не про послаблення обмежень, а про введення нових заходів, які змусять Москву шукати дипломатичний вихід із війни.

Окремо президент висловився про можливих посередників у майбутніх переговорах. Серед найімовірніших учасників він назвав Велику Британію, Францію та Німеччину. При цьому Зеленський відзначив важливу роль країн Північної Європи та Туреччини, яка вже допомагала у гуманітарних ініціативах, зокрема щодо обміну військовополоненими.

