Зеленский назвал срок, когда война может выйти на переговорный трек

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ближайшие месяцы могут стать ключевыми для попыток завершить войну дипломатическим путем. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, комментируя оценку командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, который ранее предположил, что Украина располагает шестью-девятью месяцами для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя и укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

По словам президента, до наступления следующей зимы существует реальное "окно возможностей" для переговоров с Россией, однако успех такого сценария напрямую зависит от усиления давления на Кремль.

Владимир Зеленский отметил, что еще в начале года он предупреждал международных партнеров о том, что российская армия постепенно теряет наступательный потенциал. Президент утверждает, что с конца 2025 года Москва сталкивается с растущими проблемами на фронте, а ежемесячные потери личного состава и техники начинают сказываться на способности войск сохранять инициативу.

По мнению украинского лидера, именно этим объясняется резкое увеличение масштабов ракетных и дроновых атак по украинским городам. Он считает, что Кремль пытается компенсировать отсутствие значительных успехов на линии фронта массированными ударами по тыловой инфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что переговоры возможны только при условии дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

По его словам, речь должна идти не об ослаблении ограничений, а о введении новых мер, которые заставят Москву искать дипломатический выход из войны.

Отдельно президент высказался о возможных посредниках в будущих переговорах. Среди наиболее вероятных участников он назвал Великобританию, Францию и Германию. При этом Зеленский отметил важную роль стран Северной Европы и Турции, которая уже помогала в гуманитарных инициативах, в частности в вопросах обмена военнопленными.

