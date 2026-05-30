Война возвращается в РФ: Зеленский подтвердил удар по важному объекту за сотни км от границы

Украина нанесла новый удар по российской нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение важного объекта в Краснодарском крае РФ и назвал операцию частью системной кампании по снижению возможностей российской военной экономики.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, цель располагалась примерно в 500 километрах от украинской границы. Речь идет об объекте нефтяной отрасли в районе Армавира, который, по оценкам украинской стороны, имеет значение для функционирования экономической системы России в условиях войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает последовательно переносить последствия войны на территорию начавшей агрессию государства. Он подчеркнул, что Россия имела возможность прекратить боевые действия гораздо раньше, однако сознательно избрала путь эскалации и затягивания конфликта.

Президент отдельно поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины, участвовавших в проведении операции. По его словам, подобные удары являются частью комплексной стратегии давления на Кремль, включающей как международные санкции, так и практические действия против объектов, обеспечивающих функционирование российского военно-промышленного комплекса.

В Офисе президента отмечают, что каждый успешный удар по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре России ослабляет способность финансировать войну против Украины. В то же время, Киев демонстрирует возрастающие возможности дальнобойного поражения целей в глубине территории РФ.

На фоне активизации украинских атак по стратегическим объектам России эксперты отмечают, что Кремлю приходится тратить все большее количество ресурсов в защиту собственной критической инфраструктуры, что создает дополнительное давление на российскую экономику.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина ударила в 1700 километрах: Зеленский подтвердил остановку важного завода РФ.



