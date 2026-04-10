Зеленський на пальцях пояснив, чому саме зараз Путін пішов у війні ва-банк

Росія почала використовувати стратегічний резерв для посилення свого угруповання на території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи поточну ситуацію на фронті та динаміку чисельності російських військ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські сили щомісяця ліквідують приблизно стільки ж російських військових, скільки мобілізує Москва. Однак, незважаючи на це, загальна кількість окупантів продовжує зростати. Це, за оцінкою Києва, свідчить про перекидання додаткових сил саме зі стратегічного резерву.

Зеленський зазначив, що вже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим можливі кроки для протидії таким діям противника. Він наголосив, що рішення Кремля несе серйозні ризики для самої Росії, оскільки послаблює її позиції на інших напрямках, включаючи власні кордони, де ситуація залишається напруженою.

Окремо президент звернув увагу на плани Москви до кінця квітня захопити низку міст Донецької області — Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. У Києві вважають ці наміри нереалістичними.

За словами Зеленського, аналогічну оцінку дотримуються і західні партнери. Зокрема, британська розвідка, з якою Україна підтримує тісне співробітництво, не бачить у російських військ можливостей для досягнення заявлених цілей у зазначений термін.

Таким чином, на тлі нарощування сил Росія, на думку української сторони, робить ставку на ризиковану стратегію, яка може не дати очікуваного результату, але посилити вразливість на інших напрямках.

