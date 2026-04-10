logo_ukra

BTC/USD

71494

ETH/USD

2179.34

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський на пальцях пояснив, чому саме зараз Путін пішов у війні ва-банк
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський на пальцях пояснив, чому саме зараз Путін пішов у війні ва-банк

Зеленський попереджає: Кремль кидає стратегічні сили заради наступу, але цілі до кінця квітня виглядають недосяжними

10 квітня 2026, 10:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія почала використовувати стратегічний резерв для посилення свого угруповання на території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи поточну ситуацію на фронті та динаміку чисельності російських військ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські сили щомісяця ліквідують приблизно стільки ж російських військових, скільки мобілізує Москва. Однак, незважаючи на це, загальна кількість окупантів продовжує зростати. Це, за оцінкою Києва, свідчить про перекидання додаткових сил саме зі стратегічного резерву.

Зеленський зазначив, що вже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим можливі кроки для протидії таким діям противника. Він наголосив, що рішення Кремля несе серйозні ризики для самої Росії, оскільки послаблює її позиції на інших напрямках, включаючи власні кордони, де ситуація залишається напруженою.

Окремо президент звернув увагу на плани Москви до кінця квітня захопити низку міст Донецької області — Дружківку, Костянтинівку та Покровськ. У Києві вважають ці наміри нереалістичними.

За словами Зеленського, аналогічну оцінку дотримуються і західні партнери. Зокрема, британська розвідка, з якою Україна підтримує тісне співробітництво, не бачить у російських військ можливостей для досягнення заявлених цілей у зазначений термін.

Таким чином, на тлі нарощування сил Росія, на думку української сторони, робить ставку на ризиковану стратегію, яка може не дати очікуваного результату, але посилити вразливість на інших напрямках.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський фактично підтвердив прохання партнерів припинити удари по російським НПЗ. Про це Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини