Зеленский на пальцах объяснил, почему именно сейчас Путин пошел в войне ва-банк

Россия начала задействовать стратегический резерв для усиления своей группировки на территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя текущую ситуацию на фронте и динамику численности российских войск.

Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские силы ежемесячно ликвидируют примерно столько же российских военных, сколько Москва мобилизует. Однако, несмотря на это, общее количество оккупантов продолжает расти. Это, по оценке Киева, свидетельствует о переброске дополнительных сил именно из стратегического резерва.

Зеленский отметил, что уже обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым возможные шаги для противодействия таким действиям противника. Он подчеркнул, что решение Кремля несет серьезные риски для самой России, поскольку ослабляет ее позиции на других направлениях, включая собственные границы, где ситуация остается напряженной.

Отдельно президент обратил внимание на планы Москвы до конца апреля захватить ряд городов Донецкой области — Дружковку, Константиновку и Покровск. В Киеве считают эти намерения нереалистичными.

По словам Зеленского, аналогичной оценки придерживаются и западные партнеры. В частности, британская разведка, с которой Украина поддерживает тесное сотрудничество, не видит у российских войск возможностей для достижения заявленных целей в указанные сроки.

Таким образом, на фоне наращивания сил Россия, по мнению украинской стороны, делает ставку на рискованную стратегию, которая может не принести ожидаемого результата, но усилить уязвимость на других направлениях.

