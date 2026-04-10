logo

BTC/USD

71494

ETH/USD

2179.34

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленский на пальцах объяснил, почему именно сейчас Путин пошел в войне ва-банк
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский на пальцах объяснил, почему именно сейчас Путин пошел в войне ва-банк

Зеленский предупреждает: Кремль бросает стратегические силы, ради наступления, но цели до конца апреля выглядят недостижимыми

10 апреля 2026, 10:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия начала задействовать стратегический резерв для усиления своей группировки на территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя текущую ситуацию на фронте и динамику численности российских войск.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, украинские силы ежемесячно ликвидируют примерно столько же российских военных, сколько Москва мобилизует. Однако, несмотря на это, общее количество оккупантов продолжает расти. Это, по оценке Киева, свидетельствует о переброске дополнительных сил именно из стратегического резерва.

Зеленский отметил, что уже обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым возможные шаги для противодействия таким действиям противника. Он подчеркнул, что решение Кремля несет серьезные риски для самой России, поскольку ослабляет ее позиции на других направлениях, включая собственные границы, где ситуация остается напряженной.

Отдельно президент обратил внимание на планы Москвы до конца апреля захватить ряд городов Донецкой области — Дружковку, Константиновку и Покровск. В Киеве считают эти намерения нереалистичными.

По словам Зеленского, аналогичной оценки придерживаются и западные партнеры. В частности, британская разведка, с которой Украина поддерживает тесное сотрудничество, не видит у российских войск возможностей для достижения заявленных целей в указанные сроки.

Таким образом, на фоне наращивания сил Россия, по мнению украинской стороны, делает ставку на рискованную стратегию, которая может не принести ожидаемого результата, но усилить уязвимость на других направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский фактически подтвердил просьбу партнеров прекратить удары по российским НПЗ. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости