Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з Головнокомандувачем, керівником Генштабу та міністром оборони, за підсумками якої анонсував масштабні трансформації в оборонному секторі.

Зеленський анонсував зміни в ППО та забезпеченні фронту після тривалої розмови з військовим керівництвом

За словами Глави держави, значна частина реформ стосується захисту неба. "Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи", — зазначив Зеленський. Він додав, що модернізація компонента малої ППО — це лише один із елементів захисту, які потребують оновлення.

Окрему увагу під час зустрічі приділили управлінню ресурсами та кадрами. Президент наголосив, що "зміни будуть" і вони стосуватимуться контролю за забезпеченням фронту дронами та зброєю. Проте пріоритетом залишається людський ресурс: "Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад".

Наразі Міністерство оборони разом із командуванням працюють над конкретними кроками, що мають "посилити Україну та змогу вирішити наявні проблеми". Президент зауважив, що "деталі зараз робити публічними зарано", проте пообіцяв, що армія та Міноборони представлять усі подробиці суспільству, щойно рішення будуть напрацьовані на сто відсотків.

