Президент Украины Владимир Зеленский провел продолжительное совещание с Главнокомандующим, руководителем Генштаба и министром обороны, по итогам которого анонсировал масштабные трансформации в оборонном секторе.

Зеленский анонсировал изменения в ПВО и обеспечении фронта после длительного разговора с военным руководством

По словам главы государства, значительная часть реформ касается защиты неба. "Многое происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы", — отметил Зеленский. Он добавил, что модернизация компонента малой ПВО — лишь один из элементов защиты, требующих обновления.

Отдельное внимание во время встречи было уделено управлению ресурсами и кадрами. Президент подчеркнул, что "изменения будут" и они будут касаться контроля над обеспечением фронта дронами и оружием. Однако приоритетом остается человеческий ресурс: "Именно люди – это ключевой вопрос: тренировка, а также реальное пополнение бригад".

Министерство обороны вместе с командованием работает над конкретными шагами, которые должны "усилить Украину и возможность решить существующие проблемы". Президент отметил, что "детали сейчас делать публичными рано", однако пообещал, что армия и Минобороны представят все подробности обществу, как только решения будут наработаны на сто процентов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский отметил, что Воздушные силы ВСУ сейчас должны действовать гораздо оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других областей, граничащих с РФ, от дронов-камикадзе.

"В части громад Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому зданию был четкий ответ местных властей относительно реального обеспечения людей", — подчеркнул президент.