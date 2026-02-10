Хто не допрацьовує: кому Зеленський пригрозив через відсутність світла у низці регіонів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не у всіх областях проблеми зі світлом вирішуються вчасно, і пообіцяв висновки щодо цього. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Володимира Зеленського в Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер розповів, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою", — сказано в його заяві.

Володимир Зеленський зазначив, що Повітряні сили ЗСУ зараз мають діяти значно оперативніше, щоб посилити захист Харківщини та інших областей, які межують з РФ, від дронів-камікадзе.

"У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей", — наголосив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — відновлення енергетичних об’єктів після атак Росії може зайняти до року, при цьому терміни ремонту різних об’єктів генерації та підстанцій значно відрізнятимуться. Кожен випадок потребує окремого підходу, зазначив народний депутат, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк у коментарі виданню "Телеграф".

За його словами, кожна підстанція чи генераційна потужність компанії "Укренерго" потребує різного часу для відновлення до довоєнного стану.

"Якщо кожна бригада працюватиме на окремій підстанції, знадобиться, на мою думку, не менше ніж рік", – підкреслив нардеп.

