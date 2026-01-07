Зеленський анонсував важливу розмову з США щодо територій і ЗАЕС: що може вирішитися

Рубрики
Кравцев Сергей
Українська команда переговорників обговорить із представниками президента США Дональда Трампа найскладніші питання щодо закінчення війни, серед яких питання щодо Запорізької АЕС і територій. Як інформує портал "Коментарі", про це у соцмережі розповів президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Володимир Зеленський зазначив, що також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами.
Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після зустрічі "рішучих коаліції" в Парижі. Ось тільки ключове питання – територіальне – все ще у ступорі.
Серед невирішених питань спецпосланець назвав "земельне" і "ми продовжимо обговорення цієї теми".
Також видання "Коментарі" повідомляло — зять Трампа розповів про деталі гарантій безпеки для України.