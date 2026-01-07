Зеленський анонсував важливу розмову з США щодо територій і ЗАЕС: що може вирішитися

Українська команда переговорників обговорить із представниками президента США Дональда Трампа найскладніші питання щодо закінчення війни, серед яких питання щодо Запорізької АЕС і територій. Як інформує портал "Коментарі", про це у соцмережі розповів президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Сьогодні вже була перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій", – зазначив український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, що також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після зустрічі "рішучих коаліції" в Парижі. Ось тільки ключове питання – територіальне – все ще у ступорі.

"Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення роботи над угодою про процвітання, яка буде найміцнішою з усіх, що коли-небудь укладалися країнами, які вийшли з подібних конфліктів, і яка, як ми сподіваємося, відкриє величезні можливості для українського народу. І ми віримо, що міцна економіка корелює і працює безпосередньо з цими протоколами безпеки", – додав Віткофф.

Серед невирішених питань спецпосланець назвав "земельне" і "ми продовжимо обговорення цієї теми".

Також видання "Коментарі" повідомляло — зять Трампа розповів про деталі гарантій безпеки для України.



