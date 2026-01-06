Зять Трампа рассказал о деталях гарантий безопасности для Украины

Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов, касающихся будущих гарантий безопасности.

Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже.

По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.

Кушнер отметил, что работа над системой гарантий продолжалась за последний месяц и включала активные консультации с украинской стороной и европейскими партнерами. Текущая встреча Коалиции желающих, по его оценке, стала важным этапом в этом процессе и закрепила достигнутый прогресс.

"Если Украина заключит финальное соглашение, она должна знать, что после этого соглашения они в безопасности, есть крепкие средства сдерживания и предохранители, чтобы это снова не произошло", – отметил Кушнер.

В то же время, зять американского президента подчеркнул, что даже при наличии наработанных договоренностей это еще не означает автоматического завершения войны. Без четких и понятных гарантий безопасности достижение устойчивого мира, по его мнению, невозможно.

Кушнер добавил, что видение Дональда Трампа, сформированное после его контактов с российским лидером Владимиром Путиным, предусматривает деэскалацию с обеих сторон. По словам Кушнера, потенциальное соглашение должно включать в себя систему мониторинга выполнения обязательств, а также инструменты реагирования в случае нарушения договоренностей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже прошли интенсивные консультации с участием американской делегации, представителей Украины и стран Коалиции желающих. Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф.