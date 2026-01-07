Зеленский анонсировал важный разговор с США о территориях и ЗАЭС: что может решиться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская команда переговорщиков обсудит с представителями президента США Дональда Трампа самые сложные вопросы по окончании войны, среди которых вопросы по Запорожской АЭС и территориям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и США.
Читайте на портале "Комментарии" — спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи "решительных коалиции" в Париже. Вот только ключевой вопрос – территориальный – все еще в ступоре.
Среди нерешенных вопросов спецпосланник назвал "земельный" и "мы продолжим обсуждение этой темы".
Также издание "Комментарии" сообщало – зять Трампа рассказал о деталях гарантий безопасности для Украины.