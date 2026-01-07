Зеленский анонсировал важный разговор с США о территориях и ЗАЭС: что может решиться

Украинская команда переговорщиков обсудит с представителями президента США Дональда Трампа самые сложные вопросы по окончании войны, среди которых вопросы по Запорожской АЭС и территориям. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопрос о Запорожской атомной станции и территорий", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и США.

"Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению работы над соглашением о процветании, которое будет самым прочным из всех, что когда-либо заключались странами, вышедшими из подобных конфликтов, и которое, как мы надеемся, откроет огромные возможности для украинского народа. И мы верим, что прочная экономика коррелирует и работает непосредственно с этими протоколами безопасности", – отметил Уиткофф.

Среди нерешенных вопросов спецпосланник назвал "земельный" и "мы продолжим обсуждение этой темы".

