Зеленський анонсував кадрові зміни у ЗСУ після доповіді Драпатого: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові рішення у Збройних силах після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами глави держави, під час наради особливу увагу приділили ситуації на найгарячіших ділянках фронту та питанням зміцнення української оборони.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як зазначив президент, головною темою стали бойові дії на Донеччині, насамперед захист Костянтинівки, Слов'янська та інших напрямків, де російська армія продовжує активні штурми.

Володимир Зеленський подякував українським військовим за ефективне виконання бойових завдань, знищення окупантів та ліквідацію спроб противника прорвати українську оборону.

Президент повідомив, що разом із головнокомандувачем обговорив додаткові кроки для посилення цього напрямку. Окремо сторони проаналізували результати українських далекобійних ударів по військовій інфраструктурі РФ.

Володимир Зеленський заявив про успішні результати операції по Ярославському нафтопереробному заводу та наголосив, що подібні удари триватимуть і надалі.

Також значну увагу приділили питанням протиповітряної оборони. За словами президента, Михайло Драпатий доповів про контакти з американською стороною щодо отримання нових пакетів ракет для систем ППО. Зеленський підкреслив, що союзники розуміють критичну необхідність постачання перехоплювачів, адже це не лише рятує життя українців, а й безпосередньо впливає на готовність Росії до дипломатичних переговорів.

"Чим більше Путін покладається на балістичний терор, тим менше він схильний до дипломатії", — наголосив глава держави.

Наприкінці доповіді Зеленський повідомив, що разом із головнокомандувачем також обговорив кадрові питання у Збройних силах, які, за його словами, потребують невідкладного вирішення. Водночас деталей щодо можливих призначень або змін президент поки не розкрив.

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