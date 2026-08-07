Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВСУ после доклада Драпатого: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о будущих кадровых решениях в Вооруженных силах после доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По словам главы государства, во время совещания особое внимание было уделено ситуации на самых горячих участках фронта и вопросам укрепления украинской обороны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как отметил президент, главной темой стали боевые действия в Донецкой области, прежде всего защита Константиновки, Славянска и других направлений, где российская армия продолжает активные штурмы.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за эффективное выполнение боевых задач, уничтожение оккупантов и ликвидацию попыток противника прорвать украинскую оборону.

Президент сообщил, что вместе с главнокомандующим обсудил дополнительные шаги по усилению этого направления. Отдельно стороны проанализировали результаты украинских дальнобойных ударов по военной инфраструктуре РФ.

Владимир Зеленский заявил об успешных результатах операции по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу и подчеркнул, что подобные удары будут продолжаться и дальше.

Также большое внимание было уделено вопросам противовоздушной обороны. По словам президента, Михаил Драпатый доложил о контактах с американской стороной по получению новых пакетов ракет для систем ПВО. Зеленский подчеркнул, что союзники понимают критическую необходимость поставок перехватчиков, ведь это не только спасает жизнь украинцев, но и оказывает непосредственное влияние на готовность России к дипломатическим переговорам.

"Чем больше Путин полагается на баллистический террор, тем меньше он подвержен дипломатии", — подчеркнул глава государства.

В конце доклада Зеленский сообщил, что вместе с главнокомандующим также обсудил кадровые вопросы в Вооруженных силах, которые, по его словам, нуждаются в безотлагательном решении. В то же время, деталей относительно возможных назначений или изменений президент пока не раскрыл.

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