Зеленський програє трьом суперникам: опитування показало несподіваний розклад президентських перегонів

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, чинний глава держави Володимир Зеленський вийшов би до другого туру, однак у більшості змодельованих сценаріїв поступився б своїм потенційним опонентам. Про це свідчать результати дослідження Центру соціальних досліджень "Социс", проведеного з 28 липня по 2 серпня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У першому турі серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, Зеленський набрав би 22,3% підтримки. Майже впритул до нього підійшов посол України у Великій Британії Валерій Залужний із результатом 21,4%. Третю позицію посів колишній міністр оборони Михайло Федоров, якого підтримали 13,1% опитаних.

Водночас моделювання другого туру демонструє суттєву зміну розкладу сил. Найбільш переконливу перемогу над Зеленським здобув би Валерій Залужний – 66,2% голосів проти 33,8%. Керівник Офісу президента Кирило Буданов також випередив би чинного президента з результатом 60,3% проти 39,7%, а Михайло Федоров – 63,8% проти 36,2%.

Водночас не всі потенційні суперники мали б перевагу над Зеленським. Згідно з результатами дослідження, чинний президент упевнено переміг би п'ятого президента України Петра Порошенка – 64,8% проти 35,2%. Також Зеленський випередив би командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, набравши 56,9% проти 43,1%.

Опитування проводилося методом особистих інтерв'ю із використанням планшетів. У дослідженні взяли участь 2000 респондентів, а заявлена статистична похибка не перевищує 2,6%. Водночас соціологи наголошують, що опитування не охоплювало тимчасово окупований Крим, Луганську область, інші окуповані території та райони активних бойових дій, а його результати відображають суспільні настрої лише на момент проведення дослідження, а не прогноз реального голосування.

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