З відставкою Малюка вже питання вирішено: ЗМІ розкрили деталі
З відставкою Малюка вже питання вирішено: ЗМІ розкрили деталі

За інформацією УП, Малюк таки погодився на відставку з посади голову СБУ

5 січня 2026, 09:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк погодився подати у відставку. Рішення було ухвалене після напружених консультацій із президентом Володимиром Зеленським, що відбулися на тлі масштабної публічної підтримки Малюка з боку військових, громадських діячів та окремих депутатів. Про це повідомляє "УП", посилаючись на свої джерела. 

З відставкою Малюка вже питання вирішено: ЗМІ розкрили деталі

Володимир Зеленський та Василь Малюк: із відкритих джерел

Як стверджують співрозмовники "УП", під час суботньої зустрічі з президентом Малюк відмовився одразу писати заяву та переходити на роботу до СЗР чи РНБО, аргументуючи це тим, що перебуває на фінальній стадії кількох спецоперацій рівня "Павутини", і їх зрив завдав би шкоди державі. Водночас він дав зрозуміти: якщо є політична воля, питання має вирішувати Верховна Рада.

Така позиція викликала різке роздратування у президента. За даними УП, Зеленському доповідали, що кампанія підтримки Малюка нібито була організована самою СБУ. У результаті в Офісі президента почали розглядати варіант його відсторонення указом – такі повноваження парламент надав главі держави на початку повномасштабного вторгнення.

У команді президента Малюку закидають причетність до конфлікту навколо НАБУ і САП, а також звинувачують СБУ в тиску на бізнес у тилу. Натомість оточення глави СБУ вважає відставку політичною помстою за його позицію у попередніх резонансних конфліктах в ОП.

Попри високу суспільну підтримку та невизначені перспективи голосування в Раді, Малюк, за даними УП, вирішив не загострювати конфлікт із президентом і погодився піти у відставку. Коли саме парламент розгляне це питання, вирішуватиметься найближчим часом.

Серед можливих тимчасових наступників називають керівника "Альфи" генерал-майора Євгена Хмару, хоча в ОП також розглядають кандидатуру генерала Олександра Поклада.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про що говорять кадрові перестановки у силовому блоці: чому вони відбуваються саме зараз.




Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/05/8014655/
