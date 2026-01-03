Про що говорять кадрові перестановки у силовому блоці: чому вони відбуваються саме зараз

Кирило Буданов став новим головою Офісу президента. Але на цьому кадрові перестановки не закінчилися, а, як стало зрозуміло, тільки починаються. ЗМІ пишуть про те, що перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Федоров займе посаду міністра оборони, а нинішній голова Міноборони Шмигаль перейде до Міністерства енергетики. Також активно заговорили про те, що буде звільнено голову СБУ Малюка, який, можливо, перейде працювати в СЗР чи РНБО. Про що говорять такі кадрові перестановки на початку року? Зокрема, у силовому блоці? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Кадрові ротації. Фото: з відкритих джерел

Те, що відбувається в Україні, дуже типове для всіх воєн

Директор Міжнародного інституту політичної філософії Віктор Савінов зазначив, що кадрові перестановки – цілком типове явище для країни, яка веде війну. У соціології навіть є таке поняття, яке звучить "Ліможаж".

Експерт каже, що це поняття використовують не тільки в соціології, але також у психології, філософії та у військовій науці.

Власне, з військової науки – цей термін і прийшов у гуманітарні науки. Він означає заміну чи оптимізацію управлінського апарату держави під час війни. Сам термін з'явився в ході Першої світової війни, коли головнокомандувач французької армії, майбутній маршал Франції Жоффр після програної Прикордонної битви в 1914 почав знімати з посад і відправляти в місто Лімож генералів і чиновників, які погано проявили себе в початковий період війни. Чому до міста Лімож? Тому що він був дуже далеко від лінії фронту. Тобто він відправляв їх у тил і не дозволяв впливати на перебіг бойових дій. Жоффр пояснював це тим, що це традиційна управлінська функція, яку, наприклад, використовували Фрідріх Великий у XVIII столітті. Він двічі проводив своєрідний "Ліможаж" у ході Сілезьких війн у 1740-х роках та у 1756 -1763 роках у ході Семирічної війни", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

"Наполеон у ході Наполеонівських війн усунув від командування маршалів Франції, які прославилися до нього у так званих Революційних війнах. Наприклад, маршали Келлерман чи Серюр'є. Коли Наполеон став імператором, вони корпусами більше не командували. З'явились нові командувачі, такі як Ней, Мюрат, Сен-Сір".

"Тобто зміна менш ефективних менеджерів на більш ефективних або перестановка начальника на іншу посаду – це дуже типово для всіх воєн. Особливо для Першої та Другої світових воєн. Як приклад, із Другої світової війни можна взяти кар'єру фельдмаршала Шернера. Він на початку Другої світової війни був лише майором. Або, наприклад, Начальник Генерального штабу СРСР маршал Василевський на початку війни був генерал-майором (комбригом)", – наголосив Віктор Савінов.

Підсумовуючи, експерт наголосив, війна вимагає радикальних рішень у системі управління. Тому нічого незвичайного в Україні у наші дні не відбувається. Навпаки, зазначає Віктор Савінов, дивно, що так довго деякі чиновники та воєначальники обіймали певні посади. Хоча вони могли б бути зміщені або переміщені на інші посади, на яких вони будуть більш ефективними. Тому маємо цілком очікуване, з погляду соціології, психології та військової науки явище.

З можливим звільненням Малюка логіка не зовсім зрозуміла

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, Буданов на ОП – це однозначно підсилення для Зеленського.

"Мілітаризація державного апарату – це гарна тенденція. Хоча специфіка роботи звісно інша. Для Буданова це виклик великий однозначно, оскільки апаратні ігри та інтриги всередині влади має свою специфіку", – зазначив експерт.

Що ж до Федорова, як міністра оборони, то, на думку Тараса Загороднього, можливо і краще буде, якщо той перейде до Міноборони, хоча особливих нарікань на роботу Шмигаля серед виробників зброї не було.

"Принаймні у порівнянні з Умєровим, коли Резнікова згадували з ностальгією. Може і яйця і були "по 17". До речі, слідство як завжди нічим не закінчилося. Але з організацією роботи по зброї було значно краще", – зазначив експерт.

Щодо чуток щодо звільнення Малюка з СБУ та призначення його на СЗР чи РНБО, то Тарас Загородній говорить, що тут логіка не зовсім зрозуміла.

"Операція "Павутиння", нищення танкерного флоту Росії та багато чого іншого — це перехоплення стратегічної ініціативи у війні з ворогом та заявка на перемогу. Без експорту нафти її переробки Росія просто припиняє існувати як держава. І такі кроки вже зроблені. Ті, хто штовхає президента на такий крок, навряд чи працюють на користь країни та підвищують її обороноздатність, оскільки жодна силова структура не має таких результатів та такий строк", – підсумував експерт.

