С отставкой Малюка уже вопрос решен: СМИ раскрыли детали

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк согласился подать в отставку. Решение было принято после напряженных консультаций с президентом Владимиром Зеленским, состоявшихся на фоне масштабной публичной поддержки Малюка со стороны военных, общественных деятелей и отдельных депутатов. Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники.

Владимир Зеленский и Василий Малюк: из открытых источников

Как утверждают собеседники "УП", во время субботней встречи с президентом Малюк отказался сразу писать заявление и переходить на работу в СВР или СНБО, аргументируя это тем, что находится на финальной стадии нескольких спецопераций уровня "Паутины", и их срыв нанес бы ущерб государству. В то же время, он дал понять: если есть политическая воля, вопрос должен решать Верховная Рада.

Такая позиция вызвала резкое раздражение у президента. По данным УП, Зеленскому докладывали, что кампания поддержки Малыша якобы была организована самой СБУ. В результате в Офисе президента начали рассматривать вариант его отстранения указом – такие полномочия парламент предоставил главе государства в начале полномасштабного вторжения.

В команде президента Малюку обвиняют в причастности к конфликту вокруг НАБУ и САП, а также обвиняют СБУ в давлении на бизнес в тылу. В то же время окружение главы СБУ считает отставку политической местью за его позицию в предыдущих резонансных конфликтах в ОП.

Несмотря на высокую общественную поддержку и неопределенные перспективы голосования в Раде, Малюк, по данным УП, решил не обострять конфликт с президентом и согласился уйти в отставку. Когда именно парламент рассмотрит этот вопрос, будет решаться в ближайшее время.

Среди возможных временщиков называют руководителя "Альфы" генерал-майора Евгения Хмару, хотя в ОП также рассматривают кандидатуру генерала Александра Поклада.

