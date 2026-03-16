З чим лукавить президент США: Зеленський відповів на докори Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту від іранських безпілотників країнам Близького Сходу та Сполученим Штатам потрібні не дефіцитні зенітні ракети, а українські дрони-перехоплювачі. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Володимир Зеленський.

Заява пролунала на тлі дискусій у США щодо запасів озброєнь. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія може відчувати нестачу зброї, оскільки його попередник Джо Байден нібито передав Україні занадто багато військової допомоги. Журналісти запитали Зеленського, чи не турбують його такі слова та чи не свідчать вони про особисте роздратування Трампа щодо України.

Український президент відповів, що орієнтується лише на факти і наголосив: нині ключовим завданням для США та держав Близького Сходу є посилення захисту від масованих атак безпілотників.

"Їм потрібні перехоплювачі для боротьби з дронами. Це нові технології – наші технології", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна ніколи не отримувала від США дронів-перехоплювачів і навіть не просила їх, адже це відносно новий вид озброєння, розроблений вже під час війни.

Водночас президент нагадав, що Україна отримала від США ракети до системи MIM-104 Patriot і вдячна за цю допомогу. Проте він підкреслив, що партнери на Близькому Сході мали значно більші запаси таких ракет.

За словами Зеленського, лише під час першої хвилі атак протягом 24–36 годин там використали понад 800 ракет Patriot. Це більше, ніж Україна мала за багато місяців війни.

На думку президента, саме тому майбутнє протиповітряної оборони — за дешевшими та технологічнішими рішеннями, зокрема дронами-перехоплювачами, які здатні ефективно знищувати ворожі безпілотники.

