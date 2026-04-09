Йому мало хто може це сказати: Зеленський розповів, як він спілкується з Трампом
Йому мало хто може це сказати: Зеленський розповів, як він спілкується з Трампом

Зеленський заявив, що має відкриті відносини з Трампом.

9 квітня 2026, 12:35
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має відкриті та відверті відносини з президентом США Дональдом Трампом. За словами українського лідера, він належить до небагатьох людей, які можуть прямо сказати американському президенту, коли той помиляється.

Зеленський розповів про свої відносини з Трампом. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai News прокоментував характер своїх контактів з Дональдом Трампом. За словами президента України, їхні відносини з американським лідером базуються на прямоті та чесності.

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі відносини, тому що я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що думає. Небагато людей можуть сказати президенту США, що він не завжди правий", — пояснив Зеленський.

Президент додав, що підтримка з боку США залишається критично важливою для України, особливо в умовах війни. Президент зауважив, що співпраця між країнами не обмежується лише військовою допомогою США. За його словами, Україна за роки повномасштабної війни накопичила унікальний досвід, який може бути корисним і для партнерів.

Зеленський переконаний, що партнерство між Києвом і Вашингтоном є взаємовигідним для обох країн. За його словами, Україні потрібна підтримка США, але й Сполучені Штати можуть багато чого навчитися з українського досвіду часів війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Зеленський зробив різке попередження для США: "Ви не зможете захиститися".

Також "Коментарі" писали, що Зеленський пояснив, що не так з позицією США щодо Путіна.



Джерело: https://www.rainews.it/maratona/2026/04/ne-mosca-ne-kiev-zelensky-propone-una-sede-neutrale-per-incontrare-putin-e3f67c04-de4a-443b-9d64-324c5630f5f7.html#736c6909-134d-4d63-b917-63cb3f9d9504
