Ему мало кто может это сказать: Зеленский рассказал, как он общается с Трампом
Ему мало кто может это сказать: Зеленский рассказал, как он общается с Трампом

Зеленский заявил, что у него открытые отношения с Трампом.

9 апреля 2026, 12:35
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него открытые и откровенные отношения с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, он принадлежит к немногим людям, которые могут прямо сказать американскому президенту, когда тот ошибается.

Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai News прокомментировал характер своих контактов с Дональдом Трампом. По словам президента Украины, их отношения с американским лидером базируются на прямоте и честности.

"У кого лучше отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему то, что думает. Немногие люди могут сказать президенту США, что он не всегда прав", — объяснил Зеленский.

Президент добавил, что поддержка со стороны США остается критически важной для Украины, особенно в условиях войны. Президент отметил, что сотрудничество между странами не ограничивается только военной помощью США. По его словам, Украина за годы полномасштабной войны накопила уникальный опыт, который может быть полезен и партнерам.

Зеленский убежден, что партнерство между Киевом и Вашингтоном взаимовыгодно для обеих стран. По его словам, Украине нужна поддержка США, но и Соединенные Штаты могут многому научиться украинскому опыту времен войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Зеленский сделал резкое предупреждение для США: "Вы не сможете защититься".

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, что не так с позицией США по отношению к Путину.



Источник: https://www.rainews.it/maratona/2026/04/ne-mosca-ne-kiev-zelensky-propone-una-sede-neutrale-per-incontrare-putin-e3f67c04-de4a-443b-9d64-324c5630f5f7.html#736c6909-134d-4d63-b917-63cb3f9d9504
