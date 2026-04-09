"Ви не зможете захиститися": Зеленський зробив різке попередження для США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стрімкий розвиток військових технологій, зокрема безпілотників, кардинально змінює правила безпеки у світі. За його словами, у майбутньому жодна країна, зокрема й США, не зможе самостійно захиститися від нових загроз.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в ефірі телеканалу NewsNation звернувся до американців та попередив, що сучасні війни швидко змінюються через розвиток дронів.

"Ми союзники. Я хочу, щоб американці зрозуміли, що ми — ваші союзники в Європі. У світі більше немає відстаней, коли дрони атакують за тисячі кілометрів. Не сотні, це вже тисячі. Повірте мені, через 1-3 роки дрони будуть атакувати на 10-20 тисяч кілометрів. З реактивними двигунами вони стануть дуже дешевими. Ви побачите рої таких дронів", — сказав президент.

За словами Зеленського, у такій ситуації жодна держава не зможе повністю захиститися самотужки. На його думку, лише співпраця з іншими країнами, зокрема й Україною, може створити умови для протидії.

"Ви не зможете знищити всі загрози або захиститися самостійно. Потрібно допомагати один одному та ставити агресора на місце. Саме тому Україна потрібна американцям, а нам потрібні США", — попередив Зеленський американців.

