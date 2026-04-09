"Ви не зможете захиститися": Зеленський зробив різке попередження для США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що стрімкий розвиток військових технологій, зокрема безпілотників, кардинально змінює правила безпеки у світі. За його словами, у майбутньому жодна країна, зокрема й США, не зможе самостійно захиститися від нових загроз.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в ефірі телеканалу NewsNation звернувся до американців та попередив, що сучасні війни швидко змінюються через розвиток дронів.
За словами Зеленського, у такій ситуації жодна держава не зможе повністю захиститися самотужки. На його думку, лише співпраця з іншими країнами, зокрема й Україною, може створити умови для протидії.
