Які міста хоче захопити РФ у квітні: Зеленський зробив заяву

Загроза є там, де сьогодні сконцентровано найбільше російських військ. Відтак найбільші скупчення на Покровському напрямку. Для росіян Покровськ – важливе місто. Вони давно намагалися його захопити. І для України не менш важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі. Про це під час спілкування з журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент розповів, що нещодавно із головкомом ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим аналізували нові російські військові карти. За їхніми даними, до кінця квітня росіяни планують захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

"Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою – у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для „рускіх“ це зробити", — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас, він попередив, що прифронтові громади окупанти продовжать обстрілювати. Зокрема, Херсонщину, Дніпропетровщину, особливо Нікополь. Також будуть удари по Одесі.

"Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони", — попередив глава держави.

