Какие города хочет захватить РФ в апреле: Зеленский сделал заявление

Угроза там, где сегодня сконцентрировано больше всего российских войск. Следовательно, самые большие скопления на Покровском направлении. Для россиян Покровск – важный город. Они давно пытались его увлечь. И для Украины не менее важно, потому что там наша линия обороны и наши рубежи. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что недавно с главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым анализировали новые российские военные карты. По их данным, до конца апреля россияне планируют захватить Дружковку, Константиновку, Покровск.

"Это невозможно, но они уже не в первый раз определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой – у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для русских это сделать", — отметил Владимир Зеленский.

В то же время он предупредил, что прифронтовые общины оккупанты продолжат обстреливать. В частности, Херсонщину, Днепропетровщину, особенно Никополь. Также последуют удары по Одессе.

Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они будут пытаться это делать. Когда погода будет хуже, будут больше применять дроны", – предупредил глава государства.

