Какие города хочет захватить РФ в апреле: Зеленский сделал заявление

Кравцев Сергей
Угроза там, где сегодня сконцентрировано больше всего российских войск. Следовательно, самые большие скопления на Покровском направлении. Для россиян Покровск – важный город. Они давно пытались его увлечь. И для Украины не менее важно, потому что там наша линия обороны и наши рубежи. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент рассказал, что недавно с главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым анализировали новые российские военные карты. По их данным, до конца апреля россияне планируют захватить Дружковку, Константиновку, Покровск.
В то же время он предупредил, что прифронтовые общины оккупанты продолжат обстреливать. В частности, Херсонщину, Днепропетровщину, особенно Никополь. Также последуют удары по Одессе.
