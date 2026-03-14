Зеленський відповів, чи хоче він порівняння з Черчиллем та де Голлем
«Я людина з народу»: Зеленський відповів, чи хоче він порівняння з Черчиллем та де Голлем

«Ми тримаємо фронт — і це вже перемога»: Зеленський про відповідальність перед майбутніми поколіннями

14 березня 2026, 00:19
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами Radio France поділився власним баченням своєї ролі в історії. На запитання ведучого про те, чи прагне він стояти в одному ряду з легендарними лідерами Другої світової війни, такими як Вінстон Черчилль чи Шарль де Голль, глава держави відповів стримано.

«Я людина з народу»: Зеленський відповів, чи хоче він порівняння з Черчиллем та де Голлем

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що для нього першочерговим є сприйняття його постаті самими українцями, оскільки він відчуває себе частиною народу, на яку покладено надважку місію.

"Я роблю все можливе, щоб ми не програли цю війну. Я сподіваюся, що ми переможемо Росію. І той факт, що ми тримаємо лінію фронту, вже є перемогою…", — заявив президент.

За словами лідера країни, оцінку його діяльності дасть час, проте найважливішим для нього є ставлення найближчих людей та майбутніх поколінь українців.

"Побачимо, як мене пам'ятатимуть майбутні покоління. Але я вірю, що мої діти та онуки, які залишаться жити в Україні, пам'ятатимуть мене. Це важливо", — підкреслив він.

Президент резюмував, що зараз його головна мета — забезпечити виживання та перемогу держави, не фокусуючись на історичних паралелях із видатними діячами минулого.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що процес підготовки стратегічно важливих перемовин між Україною та Сполученими Штатами наразі нагадує заплутаний серіал. Як повідомляє кореспондентка "Суспільного", Президент України Володимир Зеленський констатував чергове зміщення графіків через загострення світової безпекової ситуації.                                                     



