Главная Новости Политика президент
commentss НОВОСТИ Все новости

«Я человек из народа»: Зеленский ответил, хочет ли он сравнения с Черчиллем и де Голлем

14 марта 2026, 00:19
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами Radio France поделился своим видением своей роли в истории. На вопрос ведущего о том, стремится ли он стоять в одном ряду с легендарными лидерами Второй мировой войны, такими как Уинстон Черчилль или Шарль де Голль, глава государства ответил сдержанно.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что для него первоочередным является восприятие его фигуры самими украинцами, поскольку он чувствует себя частью народа, на которую возложена сверхтрудная миссия.

"Я делаю все возможное, чтобы мы не проиграли эту войну. Я надеюсь, что мы победим Россию. И тот факт, что мы держим линию фронта, уже победа…", — заявил президент.

По словам лидера страны, оценку его деятельности даст время, однако самое важное для него отношение ближайших людей и будущих поколений украинцев.

"Увидим, как меня будут помнить будущие поколения. Но я верю, что мои дети и внуки, которые останутся жить в Украине, будут помнить меня. Это важно", – подчеркнул он.

Президент резюмировал, что сейчас его главная цель обеспечить выживание и победу государства, не фокусируясь на исторических параллелях с видными деятелями прошлого.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что процесс подготовки стратегически важных переговоров между Украиной и Соединенными Штатами напоминает запутанный сериал. Как сообщает корреспондентка "Суспильного", Президент Украины Владимир Зеленский констатировал очередное смещение графиков из-за обострения мировой ситуации безопасности.                                  



