«Справжня Санта-Барбара»: Зеленський заявив, що буде з перемовинами тепер

Процес підготовки стратегічно важливих перемовин між Україною та Сполученими Штатами наразі нагадує заплутаний серіал. Як повідомляє кореспондентка "Суспільного", Президент України Володимир Зеленський констатував чергове зміщення графіків через загострення світової безпекової ситуації.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами глави держави, зустріч планувалася вже на наступний тиждень, проте американські партнери попросили про відтермінування. Головним чинником стала війна на Близькому Сході, яка накладає жорсткі обмеження на пересування офіційних осіб США.

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що наразі представникам США заборонено залишати межі своєї країни з міркувань безпеки, пов'язаних із конфліктом у близькосхідному регіоні. Це змушує українську сторону адаптуватися до нових умов та шукати можливості для проведення діалогу безпосередньо на території Сполучених Штатів.

Попри постійні зміни у графіку, підготовка до перемовин триває, адже вони мають критичне значення для подальшої підтримки України.

