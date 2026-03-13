Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Політика президент «Справжня Санта-Барбара»: Зеленський заявив, що буде з перемовинами тепер
«Справжня Санта-Барбара»: Зеленський заявив, що буде з перемовинами тепер

Тільки в Америці: Зеленський розповів про безпекові обмеження для виїзду представників США

13 березня 2026, 23:17
Недилько Ксения

Процес підготовки стратегічно важливих перемовин між Україною та Сполученими Штатами наразі нагадує заплутаний серіал. Як повідомляє кореспондентка "Суспільного", Президент України Володимир Зеленський констатував чергове зміщення графіків через загострення світової безпекової ситуації.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами глави держави, зустріч планувалася вже на наступний тиждень, проте американські партнери попросили про відтермінування. Головним чинником стала війна на Близькому Сході, яка накладає жорсткі обмеження на пересування офіційних осіб США.

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що наразі представникам США заборонено залишати межі своєї країни з міркувань безпеки, пов'язаних із конфліктом у близькосхідному регіоні. Це змушує українську сторону адаптуватися до нових умов та шукати можливості для проведення діалогу безпосередньо на території Сполучених Штатів.

Попри постійні зміни у графіку, підготовка до перемовин триває, адже вони мають критичне значення для подальшої підтримки України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.



