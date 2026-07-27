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Воювати стане важче: Зеленський назвав головну проблему для продовження війни проти РФ

Президент заявив, що масовані удари балістикою посилюються, а увага США до Близького Сходу ускладнює постачання систем ППО

27 липня 2026, 11:15
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Кравцев Сергей

Україна зіткнулася з гострою нестачею ракет для протиповітряної оборони, необхідних для відбиття масованих російських атак балістичними ракетами. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, наголосивши, що ситуація стає дедалі небезпечнішою.

Воювати стане важче: Зеленський назвав головну проблему для продовження війни проти РФ

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, російська армія значно збільшила застосування балістичного озброєння проти українських міст. Як приклад, Зеленський навів недавній удар по Києву, коли протягом однієї години російські війська випустили близько 40 балістичних ракет.

Президент зазначив, що українська система ППО потребує термінового посилення, оскільки існуючих запасів ракет-перехоплювачів недостатньо для відбиття таких атак.

"Нам не вистачає ракет для захисту, це проблема", — підкреслив Зеленський.

Він також заявив, що тиск на санкції на російський військово-промисловий комплекс залишається недостатнім, що дозволяє Москві продовжувати збільшувати виробництво балістичних ракет.

Окремо президент звернув увагу на вплив ситуації на Близькому Сході.

За його словами, США були змушені зосередити значну частину своїх ресурсів саме на цьому регіоні, що вплинуло на забезпечення України засобами протиповітряної оборони.

Зеленський визнав, що розуміє причини такого перерозподілу уваги Вашингтона, проте наголосив, що для України це створює серйозний виклик в умовах війни, що триває.

За словами президента, зараз Київ веде активні переговори з адміністрацією Дональда Трампа, європейськими партнерами та іншими союзниками. Головна мета – домогтися додаткових постачань озброєння, фінансування та посилення санкцій проти Росії, щоб зберегти здатність захищати українські міста від нових ракетних атак.

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Джерело: https://youtu.be/-HypRv9GHuI
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